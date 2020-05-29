Ранее между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали из-за собак конфликты
Вечером 27 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске произошёл конфликт между соседями. Полицейские на месте обнаружили уже убитых мужчину и женщину.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
По версии следствия, на протяжении длительного времени между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали различные конфликты, чаще всего из-за собак, которые жили в квартире мужчины. В этот вечер произошла очередная ссора, переросшая в поножовщину.
Владелец собак нанёс семейной паре множественные ножевые ранения, от которых 53-летний мужчина и 45-летняя женщина скончались на месте преступления.
60-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Иркутянин убил семейную пару из-за своих собак
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель не справился с управлением и уехал в кювет
Ранее между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали из-за собак конфликты
Мужчина оказал сопротивление при задержании
Женщина отделалась условным сроком
Установлены личности всех пострадавших во вчерашнем страшном ДТП в Истоке
Телефон лежал на кровати
На опасную находку наткнулись прохожие
Главный следователь России дал поручение по делу о смертельном ДТП с полицейской машиной в Бурятии
Пока автомобилисты стояли в заторе, водители оскорбляли друг друга
Убийца беспорядочно палил из ружья в здании, где были люди
Также мужчину наказали за нахождение в лесу вопреки запрету
Затем он тащил их в дом
Женщина получила условный срок
После аварии обеим машинам потребовалась эвакуации
Женщину нашли в Заиграевском районе