Иркутянин убил семейную пару из-за своих собак

Ранее между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали из-за собак конфликты



Вечером 27 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске произошёл конфликт между соседями. Полицейские на месте обнаружили уже убитых мужчину и женщину.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».



По версии следствия, на протяжении длительного времени между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали различные конфликты, чаще всего из-за собак, которые жили в квартире мужчины. В этот вечер произошла очередная ссора, переросшая в поножовщину.



Владелец собак нанёс семейной паре множественные ножевые ранения, от которых 53-летний мужчина и 45-летняя женщина скончались на месте преступления.



60-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



