Мужчина оказал сопротивление при задержании
Житель Баяндаевского района Иркутской области признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
В сентябре 2019 года мужчина, объявленный в федеральный розыск, находился на территории Качугского района. При задержании он оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику уголовного розыска.
Суд, приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
Житель Иркутской области получил пять лет за нападение на полицейского
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель не справился с управлением и уехал в кювет
Ранее между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали из-за собак конфликты
Мужчина оказал сопротивление при задержании
Женщина отделалась условным сроком
Установлены личности всех пострадавших во вчерашнем страшном ДТП в Истоке
Телефон лежал на кровати
На опасную находку наткнулись прохожие
Главный следователь России дал поручение по делу о смертельном ДТП с полицейской машиной в Бурятии
Пока автомобилисты стояли в заторе, водители оскорбляли друг друга
Убийца беспорядочно палил из ружья в здании, где были люди
Также мужчину наказали за нахождение в лесу вопреки запрету
Затем он тащил их в дом
Женщина получила условный срок
После аварии обеим машинам потребовалась эвакуации
Женщину нашли в Заиграевском районе