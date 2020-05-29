Житель Иркутской области получил пять лет за нападение на полицейского

Мужчина оказал сопротивление при задержании



Житель Баяндаевского района Иркутской области признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ).



В сентябре 2019 года мужчина, объявленный в федеральный розыск, находился на территории Качугского района. При задержании он оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику уголовного розыска.



Суд, приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.



