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Житель Иркутской области получил пять лет за нападение на полицейского

Житель Иркутской области получил пять лет за нападение на полицейского
Происшествия, 
Мужчина оказал сопротивление при задержании

Житель Баяндаевского района Иркутской области признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

В сентябре 2019 года мужчина, объявленный в федеральный розыск, находился на территории Качугского района. При задержании он оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику уголовного розыска.

Суд, приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

насилие в отношении представителя власти полиция
 
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