Жительница Бурятии украла у работодателя свыше полумиллиона рублей

Женщина отделалась условным сроком



Баунтовский районный суд Бурятии в середине мая признал местную жительницу виновной в присвоении в крупном размере.



Как следует из материалов дела, женщина трудилась в магазине «Почты России». В разные дни с ноября 2017 года по июнь 2018-го она присваивала в магазине деньги. Общий материальный ущерб составил почти 594 тысячи рублей.



С предъявленным обвинением подсудимая согласилась, вину признала полностью.



- При назначении наказания женщине суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого ею преступления, данные о её личности, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Также суд учёл в качестве смягчающих вину обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, а также частичную компенсацию материального ущерба. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены.



Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года.



Заявленный гражданский иск о взыскании с подсудимой имущественного ущерба удовлетворён. Для обеспечения иска суд счёл необходимым сохранить арест на земельный участок и жилые помещения, принадлежащие подсудимой.



Приговор суда вступил в законную силу.

