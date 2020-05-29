Жительница Бурятии украла у работодателя свыше полумиллиона рублей

Женщина отделалась условным сроком
Баунтовский районный суд Бурятии в середине мая признал местную жительницу виновной в присвоении в крупном размере.
Как следует из материалов дела, женщина трудилась в магазине «Почты России». В разные дни с ноября 2017 года по июнь 2018-го она присваивала в магазине деньги. Общий материальный ущерб составил почти 594 тысячи рублей.
С предъявленным обвинением подсудимая согласилась, вину признала полностью.
- При назначении наказания женщине суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого ею преступления, данные о её личности, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
Также суд учёл в качестве смягчающих вину обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, а также частичную компенсацию материального ущерба. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года.
Заявленный гражданский иск о взыскании с подсудимой имущественного ущерба удовлетворён. Для обеспечения иска суд счёл необходимым сохранить арест на земельный участок и жилые помещения, принадлежащие подсудимой.
Приговор суда вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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