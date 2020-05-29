Установлены личности всех пострадавших во вчерашнем страшном ДТП в Истоке
В Улан-Удэ установили личности трёх пострадавших во вчерашнем тройном ДТП в посёлке Исток.
Как сообщал «Байкал-Daily», здесь столкнулись «Ниссан Блюберд», «Тойота Королла» и грузовик «МАН». 18-летняя девушка за рулём «Ниссана», не имеющая водительских прав, следуя по автодороге «Иркутск – Чита», совершила столкновение с автомобилем «Тойота Королла». За рулём «Тойоты» находился 34-летний водитель.
После чего девушка выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с фурой «МАН», которой управлял 53-летний мужчина. От удара «Тойота» также совершила столкновение с грузовиком. Подробности и фото с места страшного ДТП – по ссылке.
В результате ДТП водитель «Ниссана» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Её личность была установлена не сразу, а несколько позже. Личности остальных пострадавших вчера не могли установить до второй половины дня.
Сегодня их имена стали известны. Это три девушки, всем по 19 лет. У них тяжёлые травмы, они госпитализированы в БСМП.
Водители «Тойоты» и «МАНа» не пострадали, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В ДТП с фурой в Улан-Удэ пострадали три девушки
Происшествия, Фото:
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