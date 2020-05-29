Телефон лежал на кровати
Полицейские задержали 22-летнего жителя села Гунда Еравнинского района Бурятии за кражу телефона. Ранее молодой человек был судим за кражу и наркопреступление.
25 мая он распивал спиртное в гостях у 25-летнего родственника. После застолья мужчины разошлись. Однако под надуманным предлогом гость вернулся. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, вор тайком стащил с кровати мобильный, который его владелец приобрёл недавно.
Пропажу гаджета владелец обнаружил, когда вернулся домой, он обратился в органы внутренних дел.
Телефон изъят полицейскими дома у подозреваемого. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Житель Бурятии украл новенький телефон у родственника
Происшествия, Фото:
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