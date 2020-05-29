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Житель Бурятии украл новенький телефон у родственника

Житель Бурятии украл новенький телефон у родственника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Телефон лежал на кровати

Полицейские задержали 22-летнего жителя села Гунда Еравнинского района Бурятии за кражу телефона. Ранее молодой человек был судим за кражу и наркопреступление.

25 мая он распивал спиртное в гостях у 25-летнего родственника. После застолья мужчины разошлись. Однако под надуманным предлогом гость вернулся. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, вор тайком стащил с кровати мобильный, который его владелец приобрёл недавно.

Пропажу гаджета владелец обнаружил, когда вернулся домой, он обратился в органы внутренних дел.

Телефон изъят полицейскими дома у подозреваемого. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

кража
 
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