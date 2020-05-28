«Олень»: В Улан-Удэ разгорячённые водители оскорбляли друг друга после ДТП

Сегодня в 16.10 часов в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло тройное ДТП, приведшее к затору перед «часом пик».
По предварительной информации, водитель «Тойоты Авенсис», ехавший со стороны рынка «Динамо», на перекрёстке начал разворот и столкнулся с «Тойотой Гайя». От удара «Гайя» поменяла траекторию движения и врезалась в припаркованную «Хонду Авансир».
В результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения разной степени.
Участники ДТП оказались людьми весьма эмоциональными. Между ними вспыхнула перепалка. Очевидцы сообщают, что звучали самые нелестные сравнения. «Олень», - говорил, к примеру, один из водителей в адрес другого. «Как ездишь?» и «Где права купил», - напирали мужчины друг на друга.
Пока велась перепалка, образовалась большая пробка. Улица Борсоева была частично перекрыта в направлении Горсада почти до шести часов вечера. Автомобилистам пришлось ехать только по одной полосе движения.
Как сообщал Байкал-Daily», сегодня на Элеваторе произошло ДТП, в котором оказались разбиты две машины. Момент столкновения попал на видео.
Страшная авария случилась также утром возле Истока. В столкновении «Ниссана», «Тойоты» и грузовика погиб один человек, ещё трое получили серьёзные травмы. К вечеру стало известно, что погибшая – 18-летняя девушка, севшая за руль без водительских прав. Личности пострадавших устанавливаются.