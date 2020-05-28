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«Олень»: В Улан-Удэ разгорячённые водители оскорбляли друг друга после ДТП

«Олень»: В Улан-Удэ разгорячённые водители оскорбляли друг друга после ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока автомобилисты стояли в заторе, водители оскорбляли друг друга

Сегодня в 16.10 часов в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло тройное ДТП, приведшее к затору перед «часом пик».

По предварительной информации, водитель «Тойоты Авенсис», ехавший со стороны рынка «Динамо», на перекрёстке начал разворот и столкнулся с «Тойотой Гайя». От удара «Гайя» поменяла траекторию движения и врезалась в припаркованную «Хонду Авансир».

В результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения разной степени. 



Участники ДТП оказались людьми весьма эмоциональными. Между ними вспыхнула перепалка. Очевидцы сообщают, что звучали самые нелестные сравнения. «Олень», - говорил, к примеру, один из водителей в адрес другого. «Как ездишь?» и «Где права купил», - напирали мужчины друг на друга.

Пока велась перепалка, образовалась большая пробка. Улица Борсоева была частично перекрыта в направлении Горсада почти до шести часов вечера. Автомобилистам пришлось ехать только по одной полосе движения.





Как сообщал Байкал-Daily», сегодня на Элеваторе произошло ДТП, в котором оказались разбиты две машины. Момент столкновения попал на видео.

Страшная авария случилась также утром возле Истока. В столкновении «Ниссана», «Тойоты» и грузовика погиб один человек, ещё трое получили серьёзные травмы. К вечеру стало известно, что погибшая – 18-летняя девушка, севшая за руль без водительских прав. Личности пострадавших устанавливаются. 
ДТП
 
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