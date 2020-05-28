Житель Бурятии без причины убил мужчину и устроил пальбу





21 мая около полуночи на животноводческой стоянке возле села Телемба Еравнинского района Бурятии разыгралась трагедия. Был застрелен 33-летний мужчина. Расправу устроил 46-летний местный житель, ему уже предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.По версии следствия, 20 мая обвиняемый приехал на животноводческую, где имелись производственные помещения, чтобы починить автомобиль. После ремонта он присоединился к находившейся там компании знакомых и стал с ними распивать спиртные напитки.Под вечер во время застолья мужчина внезапно припомнил, что один из собутыльников год назад украл у него велосипед. Он начал предъявлять претензии по поводу кражи, но тот отрицал свою причастность к ней.Тогда мужчина покинул застолье, съездил домой, где взял карабин, зарядил его, после чего вернулся на стоянку, чтобы убить предполагаемого вора. Когда он подходил к дому, где находилась компания, из дверей вышел один из случайных собутыльников, не имеющий отношения к краже велосипеда. Однако мужчина вскинул ружьё и беспричинно выстрелил ему в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.Затем сельчанин, подходя к двери, стал беспорядочно палить из ружья по стенам и окнам дома. После продолжил стрельбу внутри здания.В этот момент находившиеся в помещении мужчины сумели подобраться к стрелку и обезоружить его. Никто больше не пострадал. Они удерживали убийцу до приезда следственно-оперативной группы.Обвиняемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.- Устанавливается полная картина преступления. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана после сбора всей доказательственной базы, - уточнили в Следственном управлении.