В Бурятии «чёрный лесоруб» валил берёзы и сосны

















Днём 26 мая в ОМВД России по Тарбагатайскому району Бурятии обратился лесничий. Он сообщил, что на территории Тарбагатайского участкового лесничества, в 7,5 километрах от села Пестерево, совершена незаконная рубка леса.Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний улан-удэнец.Мужчина спилил около 23 кубометров сосны и берёзы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 400 тысяч рублей.С места происшествия полицейские изъяли древесину, трактор без госномеров, бензопилу.За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Кроме того, в отношении горожанина составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.