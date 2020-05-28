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В Бурятии «чёрный лесоруб» валил берёзы и сосны

В Бурятии «чёрный лесоруб» валил берёзы и сосны
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Также мужчину наказали за нахождение в лесу вопреки запрету

Днём 26 мая в ОМВД России по Тарбагатайскому району Бурятии обратился лесничий. Он сообщил, что на территории Тарбагатайского участкового лесничества, в 7,5 километрах от села Пестерево, совершена незаконная рубка леса.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний улан-удэнец.

Мужчина спилил около 23 кубометров сосны и берёзы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 400 тысяч рублей.



С места происшествия полицейские изъяли древесину, трактор без госномеров, бензопилу.

За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Кроме того, в отношении горожанина составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



черные лесорубы
 
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