Улан-удэнец прятал ворованные бензопилы в кустах

Затем он тащил их в дом



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже из автомобилей в Октябрьском районе.



Ночью 26 мая неработающий, ранее не судимый 20-летний горожанин заметил во дворе многоквартирного дома на улице Жердева припаркованные автомобили. Разбив окно, он проник в одну из машин и украл бензопилу, шуруповёрт, набор инструментов и куртку. Затем таким же образом украл бензопилу из другой иномарки.



Украденное он спрятал в близлежащих кустах и за несколько раз перенёс часть к себе в квартиру. Парень проживает неподалёку. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.



Полицейские изъяли у молодого человека и шуруповёрт, и бензопилы. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



