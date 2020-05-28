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Улан-удэнец прятал ворованные бензопилы в кустах

Улан-удэнец прятал ворованные бензопилы в кустах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Затем он тащил их в дом

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже из автомобилей в Октябрьском районе.

Ночью 26 мая неработающий, ранее не судимый 20-летний горожанин заметил во дворе многоквартирного дома на улице Жердева припаркованные автомобили. Разбив окно, он проник в одну из машин и украл бензопилу, шуруповёрт, набор инструментов и куртку. Затем таким же образом украл бензопилу из другой иномарки.

Украденное он спрятал в близлежащих кустах и за несколько раз перенёс часть к себе в квартиру. Парень проживает неподалёку. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Полицейские изъяли у молодого человека и шуруповёрт, и бензопилы. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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