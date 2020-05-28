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Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попало на видео

Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попало на видео
Происшествия, 
После аварии обеим машинам потребовалась эвакуации

Появилось видео момента ДТП, которое произошло сегодня утром на Элеваторе в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина столкнулись «Тойота Марк II» и «Шевроле». 

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что «Тойота» начала движение прямо в сторону «Октября» на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в автомобиль врезался «Шевроле». 



От удара в «Шевроле» сработали подушки безопасности. Из-за аварии образовалась пробка. Автомобилям потребовалась эвакуация с места ДТП. Подробности аварии и фото – по ссылке.

ДТП
 
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