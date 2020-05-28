Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попало на видео

После аварии обеим машинам потребовалась эвакуации
Появилось видео момента ДТП, которое произошло сегодня утром на Элеваторе в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина столкнулись «Тойота Марк II» и «Шевроле».
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что «Тойота» начала движение прямо в сторону «Октября» на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в автомобиль врезался «Шевроле».
От удара в «Шевроле» сработали подушки безопасности. Из-за аварии образовалась пробка. Автомобилям потребовалась эвакуация с места ДТП. Подробности аварии и фото – по ссылке
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После аварии обеим машинам потребовалась эвакуации
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