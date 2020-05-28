Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попало на видео





Появилось видео момента ДТП, которое произошло сегодня утром на Элеваторе в Улан-Удэ.Как сообщал «Байкал-Daily», на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина столкнулись «Тойота Марк II» и «Шевроле».На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что «Тойота» начала движение прямо в сторону «Октября» на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в автомобиль врезался «Шевроле».