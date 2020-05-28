Женщину нашли в Заиграевском районе
Сотрудники полиции нашли объявленную в розыск 40-летнюю жительницу села Выдрино Кабанского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё 10 апреля женщина уехала в Улан-Удэ, и с тех пор о её местонахождении ничего не было известно.
Пропавшая была обнаружена полицейскими в Заиграевском районе. Женщина находится в селе на заработках. С ней всё в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пропавшая в апреле жительница Бурятии находилась на заработках
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