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В Иркутской области разыскали заблудившихся в лесу друзей

В Иркутской области разыскали заблудившихся в лесу друзей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодые люди сумели связаться с диспетчерской службой, но не смогли определить своё местонахождение

Накануне вечером в единую дежурную диспетчерскую службу Чунского района Иркутской области позвонил 19-летний молодой человек и сообщил о том, что они с 21-летним приятелем потерялись в лесу неподалёку от деревни Баянда. Самостоятельно определить своё местонахождение они не могли.

На розыск были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из участковых, конвойной службы, сотрудников уголовного розыска и Госавтоинспекции. Ночью поисковая группа выехала в лес, где предположительно могли находиться молодые люди. Связаться с ними не представлялось возможным, так как мобильный звонившего был уже не доступен.

На следующий день к поиску подключились представители администрации, волонтёры, а также инспектора в области охраны окружающей среды Чунского лесничества.

- В результате благодаря слаженной работе правоохранителей и добровольцев молодые люди были найдены на одной из лесных дорог, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что возвращаясь из села Паренда в посёлок Лесогорск, они сократили путь и свернули, но в вечернее время своевременно не смогли сориентироваться на местности.

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Родственники потерявших выразили слова благодарности сотрудникам полиции и всем не равнодушным людям за участие в поисках их родных, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
пропавшие без вести
 
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