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Улан-удэнца избили и ограбили на пороге собственной квартиры

Улан-удэнца избили и ограбили на пороге собственной квартиры
Происшествия, 
На мужчину напали, когда он открывал дверь

Ночью компания молодых людей распивала спиртные напитки во дворе жилого дома в Октябрьском районе Улан-Удэ. Произошёл конфликт, переросший в драку. После неё один из мужчин направился к себе домой. Он проживал в этом же доме.

Однако уже у дверей квартиры, когда он открывал дверь, его настигли недавние собутыльники. Мужчину избили, а его квартиры забрали ценные вещи, в том числе два телевизора.

Получив сообщение о преступлении, ближайшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии приступила к отработке прилегающей территории. Возле круглосуточного магазина росгвардейцы заметили молодых людей. Они при виде патруля бросились бежать.

В ходе непродолжительной погони сотрудники вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы МВД задержали подозреваемых.

Задержанные, жители Улан-Удэ, были доставлен в отдел полиции. После того как их опознал потерпевший, они сознались, где лежат похищенные вещи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
грабеж Росгвардия
 
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