На мужчину напали, когда он открывал дверь
Ночью компания молодых людей распивала спиртные напитки во дворе жилого дома в Октябрьском районе Улан-Удэ. Произошёл конфликт, переросший в драку. После неё один из мужчин направился к себе домой. Он проживал в этом же доме.
Однако уже у дверей квартиры, когда он открывал дверь, его настигли недавние собутыльники. Мужчину избили, а его квартиры забрали ценные вещи, в том числе два телевизора.
Получив сообщение о преступлении, ближайшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии приступила к отработке прилегающей территории. Возле круглосуточного магазина росгвардейцы заметили молодых людей. Они при виде патруля бросились бежать.
В ходе непродолжительной погони сотрудники вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы МВД задержали подозреваемых.
Задержанные, жители Улан-Удэ, были доставлен в отдел полиции. После того как их опознал потерпевший, они сознались, где лежат похищенные вещи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнца избили и ограбили на пороге собственной квартиры
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