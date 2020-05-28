Пожар произошёл по вине продавца из торгового центра
27 мая в Тулуне 20 человек эвакуировались при пожаре в торговом центре «Юбилейный», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 17 часов. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру. Персонал магазина по лестничным маршам эвакуировал 20 человек.
На момент прибытия пожарных горела стена двухэтажного здания и мусор у стены. Через несколько минут открытый огонь был потушен, ещё через час последствия пожара были ликвидированы. В результате пожара была повреждена стена здания снаружи на площади 42 квадратных метра и изнутри на площади один квадратный метр.
- Опросив свидетелей и внимательно изучив камеры видеонаблюдения, мы установили виновника пожара. Им оказалась женщина-продавец того же торгового центра, которая выходила на улицу, чтобы покурить. Сигарету она бросила в кучу мусора у стены здания. Сначала загорелся мусор, затем огонь перешёл на стену. В стене здания образовался прогар. В настоящее время устанавливается нанесённый материальный ущерб, после чего будет решён вопрос о привлечении к ответственности виновного лица. Также будет проведена проверка в отношении владельца торгового центра, допустившего захламление горючим мусором прилегающей территории, - сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам Александр Вернигоров.
Неосторожное обращение с огнём является причиной большинства пожаров. За прошедшие сутки в Иркутской области возникло четыре возгорания возникло по этой причине, зафиксировано семь фактов сжигания мусора и сухой растительности.
20 человек эвакуировали на пожаре в торговом центре в Тулуне
Происшествия, Фото:
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