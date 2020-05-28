Жительницу Бурятии ночью в своём доме ограбил сосед

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина забрал продукты и золотую цепочку



Вечером 26 мая в полицию Закаменского района Бурятии обратилась 62-летняя пенсионерка. Она сообщила, что уснула, забыв запереть входную дверь. Ночью женщина проснулась от шума и увидела, что сосед складывает в пакет продукты из холодильника. Она попыталась остановить мужчину, но сделать этого ей не удалось, он убежал.



Позже хозяйка обнаружила, что из дома также пропала золотая цепочка, лежавшая на холодильнике. Ущерб составил семь тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего подозреваемого. Ювелирное изделие у него изъято.



Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе, за кражи и наркопреступление.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

