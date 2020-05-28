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В Улан-Удэ в ДТП на Элеваторе оказались разбиты две машины

В Улан-Удэ в ДТП на Элеваторе оказались разбиты две машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновник серьёзной аварии проехал на «красный». ФОТО с места ДТП

Сегодня около 9.20 часов на Элеваторе в Улан-Удэ произошло ДТП, итогом которого стали две разбитые машины. «Тойота Марк II» и «Шевроле» столкнулись на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина.



Водитель «Марка» ехал со стороны «Октября» по главной дороге, когда справа от него со стороны Гагарина выехал «Шевроле». По предварительной информации, водитель «Шевроле» проехал на красный сигнал светофора.

Автомобили столкнулись. Очевидцы рассказали «Байкал-Daily»: «Удар был огромной силы». В «Шевроле» сработали подушки безопасности, которые и спасли водителя от травм.

Теперь автовладельцам предстоит крупный ремонт – машинам нанесены серьёзные механические повреждения. Обоим автомобилям понадобилась эвакуация.

ДТП также вызвало огромный затор на перекрёстке. 









ДТП
 
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