В читинскую колонию пытались доставить наркотики

Мужчину задержали возле исправительного учреждения



В Чите возле исправительной колонии строгого режима №5 задержали 26-летнего мужчину. Во время досмотра у него в кармане куртки был обнаружен чёрный пакет, в котором находились пять полимерных свёртков различного объёма. Они были набиты веществом тёмно-зелёного цвета, по внешним признакам схожим с наркотическим. Также там был сотовый телефон и гарнитура к нему.



- По данному факту проводится проверка, в ходе которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 228 Уголовного кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы. В случае признания его наркотическим или психотропным следственными органами будет возбуждено уголовное дело.

