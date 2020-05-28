Автоинспекторы отстранили от вождения больше десяти пьяных автомобилистов
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрированы 22 аварии c механическими повреждениями транспортных средств. Об этом сообщили в УГИБДД по республике.
На дорогах республики инспекторы ДПС выявили 305 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством девять водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, четверо – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, двое автомобилистов – за повторное управление в состоянии опьянения в течение года.
Камеры ЦАФАП зафиксировали 970 нарушений ПДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне произошло три ДТП с пострадавшими. На трассе в Джидинском районе погибла пассажирка «Оки», в Прибайкальском районе от полученных травм скончался пожилой водитель перевернувшегося «Хендая», в Улан-Удэ в больницу попал пешеход, переходивший дорогу не по «зебре».
В Бурятии за сутки выявили 305 нарушений ПДД
Происшествия, Фото:
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