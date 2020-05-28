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В Улан-Удэ в больницу попал пешеход, шедший не по «зебре»

В Улан-Удэ в больницу попал пешеход, шедший не по «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария случилась на Жердева

Около 8:30 часов утра 27 мая в Улан-Удэ на улице Жердева произошло ДТП. 43-летний водитель автомобиля «Митсубиши АСХ» вне зоны пешеходного перехода сбила 29-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в республике произошло два ДТП, в которых погибли люди. В Джидинском районе скончалась 56-летняя пассажирка «Оки», в их автомобиль врезалась «Тойота Ленд Крузер». В Прибайкальком районе скончался водитель перевернувшегося «Хендая». 67-летний водитель скончался в больнице.
ДТП
 
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