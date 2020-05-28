Мужчина скончался в больнице
Накануне, 27 мая, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП со смертельным исходом.
Около 18-30 часов 67-летний водитель автомобиля «Хендэ», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», со стороны села Горячинск в направлении села Турунтаево, на 63 км. не справился с управлением. Водитель съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в ДТП погибла пассажирка «Оки», при столкновении в «Тойотой Лэнд Крузером». Авария случилась в Джидинском районе республики.
В Бурятии погиб водитель перевернувшегося автомобиля
Происшествия, Фото:
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