 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

В Бурятии в столкновении «Лэнд Крузера» и «Оки» погибла женщина

В Бурятии в столкновении «Лэнд Крузера» и «Оки» погибла женщина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё два человека получили травмы

Накануне днём, 27 мая, в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

22-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск», на 91 км выехал на полосу встречного движения. Он врезался в «Оку». За рулём отечественного автомобиля находился 62-летний водитель.

В результате ДТП от полученных травм на месте ДТП скончалась 56-летняя пассажирка «Оки».

Водитель и 36-летняя пассажир «Оки» с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», до этой аварии смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 24 мая – погиб водитель перевернувшейся на крышу машины
ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
Происшествия, 28.05.2020
За сутки выявлено несколько десятков новых заражённых
В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии
В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии
Происшествия, 27.05.2020
Авария произошла на мосту «Бегущая лань»
В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом
В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом
Происшествия, 27.05.2020
Авария произошла на Мясокомбинате
В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
Происшествия, 27.05.2020
Пропавший житель Амурской области на несколько дней приезжал в Бурятию
В Бурятии мужчину будут судить за контрабанду леса на 19 миллионов
В Бурятии мужчину будут судить за контрабанду леса на 19 миллионов
Происшествия, 27.05.2020
Обвиняемый работал на иностранную торговую компанию  
В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
Происшествия, 27.05.2020
Первыми к тушению приступили десантники-пожарные
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
Происшествия, 27.05.2020
Пожар произошёл в местности Массив
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
Происшествия, 27.05.2020
Пьяный мужчина угрожал сожительнице и устроил разгром в доме
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
Происшествия, 27.05.2020
До приезда пожарных огонь сдерживали добровольцы и местные жители
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
Происшествия, 27.05.2020
У женщины ночью закончился бензин, и она остановилась на парковке  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^