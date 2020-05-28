В Бурятии в столкновении «Лэнд Крузера» и «Оки» погибла женщина

Ещё два человека получили травмы
Накануне днём, 27 мая, в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
22-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск», на 91 км выехал на полосу встречного движения. Он врезался в «Оку». За рулём отечественного автомобиля находился 62-летний водитель.
В результате ДТП от полученных травм на месте ДТП скончалась 56-летняя пассажирка «Оки».
Водитель и 36-летняя пассажир «Оки» с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этой аварии смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 24 мая – погиб водитель перевернувшейся на крышу машины
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