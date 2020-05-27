В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии

Авария произошла на мосту «Бегущая лань»
Накануне, 26 мая, около 18 часов в Улан-Удэ устроил аварию гражданин Монголии, ехавший на «Хонде CR-V» с монгольскими номерами.
По предварительной информации, кроссовер водителя из Монголии выехал на мост «Бегущая лань» из-за под развязки, водитель не предоставил преимущество «Тойоте Королле Филдер». В результате автомобили столкнулись по касательной.
Никто из участников аварии не пострадал.
Данный инцидент спровоцировал небольшой затор в направлении центра города со стороны остановки «ВАИ».
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