В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии









Накануне, 26 мая, около 18 часов в Улан-Удэ устроил аварию гражданин Монголии, ехавший на «Хонде CR-V» с монгольскими номерами.По предварительной информации, кроссовер водителя из Монголии выехал на мост «Бегущая лань» из-за под развязки, водитель не предоставил преимущество «Тойоте Королле Филдер». В результате автомобили столкнулись по касательной.Никто из участников аварии не пострадал.Данный инцидент спровоцировал небольшой затор в направлении центра города со стороны остановки «ВАИ».