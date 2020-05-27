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В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом

В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на Мясокомбинате

Сегодня около 18.30 часов в микрорайоне Мясокомбинат в Улан-Удэ, недалеко от бывшего кинотеатра «Савва» произошло ДТП. 



Перед пешеходным переходом водитель «Тойоты Пробокс» совершил столкновением с автомобилем «Ниссан Серена».

Водители не пострадали. Но обе их машины получили серьёзные повреждения. Только по предварительным оценкам, общий ущерб превысил 100 тысяч рублей. 





ДТП
 
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