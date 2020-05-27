В Бурятии мужчина пропал после продажи машины

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Пропавший житель Амурской области на несколько дней приезжал в Бурятию



В Бурятии в последний раз видели 48-летнего жителя Амурской области. Следователи в Улан-Удэ проводят доследственную проверку по факту его безвестного исчезновения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, 25 февраля 2020 года мужчина на автомобиле «Ниссан Альмеро» выехал из города Тында Амурской области. По пути он отключил свой мобильный телефон и перестал выходить на связь.



27 февраля водитель прибыл в Улан-Удэ, где продал автомобиль местному жителю за 110 тысяч рублей. С 28 февраля по 1 марта мужчина проживал в арендованной квартире на ул. Революции 1905 года, после чего оттуда съехал.



До настоящего времени его местонахождение неизвестно, с родственниками на связь мужчина не выходит.



Сведения о пропавшем мужчине: Дриг Борис Викторович, 22.09.1971 года рождения.



Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 190 см., полного телосложения, волосы короткие каштанового цвета с проседью, лицо прямоугольное, смуглое, глаза зелёные, нос большой, речь ясная.



Особые приметы: на левой руке предплечье татуировка в виде дракона.



Был одет: кроссовки тканевые красного цвета, с капюшоном, без меха длинной чуть ниже пояса, зелёная футболка, джинсы синего цвета, с ремнём тёмного оттенка, носки чёрного цвета.



При себе имел: паспорт гражданина РФ, мобильный телефон марки «Хонор 9 Pro».



Следователи просят всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Дрига или обстоятельствах его исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Железнодорожному району по телефонам: 02 (102), 8 (3012) 44-49-01.

