В Бурятию едва не ушли опасные таблетки для похудения





Транспортные полицейские задержали жительницу Иркутска, которая планировала распространять в Иркутской области и Бурятии опасное для людей сильнодействующее вещество.Во время обыска в доме у подозреваемой транспортные полицейские и сотрудниками ОМОН (на транспорте) Росгвардии обнаружили коробки с упаковками таблеток для снижения веса. Они были подготовлены для продажи.Согласно заключению экспертов, изъятые препараты для похудения содержат в своём составе сильнодействующего вещество – сибутрамин, общей массой более 4 кг.Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Сибутрамин является сильнодействующим веществом и провоцирует наркотическую зависимость. При его употреблении у человека заметно ухудшается самочувствие, возникают постоянные головные боли, увеличивается риск болезней сердца, значительно повышается артериальное давление, нарушается режим сна и бодрствования, возможны расстройства психики, уточнили в полиции.