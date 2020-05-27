 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

В Бурятию едва не ушли опасные таблетки для похудения

В Бурятию едва не ушли опасные таблетки для похудения
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Контрабандой занималась иркутянка

Транспортные полицейские задержали жительницу Иркутска, которая планировала распространять в Иркутской области и Бурятии опасное для людей сильнодействующее вещество.

Во время обыска в доме у подозреваемой транспортные полицейские и сотрудниками ОМОН (на транспорте) Росгвардии обнаружили коробки с упаковками таблеток для снижения веса. Они были подготовлены для продажи.

Согласно заключению экспертов, изъятые препараты для похудения содержат в своём составе сильнодействующего вещество – сибутрамин, общей массой более 4 кг.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Сибутрамин является сильнодействующим веществом и провоцирует наркотическую зависимость. При его употреблении у человека заметно ухудшается самочувствие, возникают постоянные головные боли, увеличивается риск болезней сердца, значительно повышается артериальное давление, нарушается режим сна и бодрствования, возможны расстройства психики, уточнили в полиции.
контрабанда лекарственные препараты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
Происшествия, 27.05.2020
Пропавший житель Амурской области на несколько дней приезжал в Бурятию
В Бурятии мужчину будут судить за контрабанду леса на 19 миллионов
В Бурятии мужчину будут судить за контрабанду леса на 19 миллионов
Происшествия, 27.05.2020
Обвиняемый работал на иностранную торговую компанию  
В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
Происшествия, 27.05.2020
Первыми к тушению приступили десантники-пожарные
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
Происшествия, 27.05.2020
Пожар произошёл в местности Массив
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
Происшествия, 27.05.2020
Пьяный мужчина угрожал сожительнице и устроил разгром в доме
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
Происшествия, 27.05.2020
До приезда пожарных огонь сдерживали добровольцы и местные жители
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
Происшествия, 27.05.2020
У женщины ночью закончился бензин, и она остановилась на парковке  
Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто
Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто
Происшествия, 27.05.2020
Мужчина развёл костер и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания
Житель Бурятии ловил хариуса сетями
Житель Бурятии ловил хариуса сетями
Происшествия, 27.05.2020
Браконьера поймали транспортные полицейские
В Иркутске водителя наказали благодаря видео из соцсетей
В Иркутске водителя наказали благодаря видео из соцсетей
Происшествия, 27.05.2020
Молодой водитель объезжал пробку по «встречке» и проехал на запрещающий сигнал  
В Иркутске женщина организовала наркопритон
В Иркутске женщина организовала наркопритон
Происшествия, 27.05.2020
Она предоставляла для употребления наркотиков свою квартиру

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^