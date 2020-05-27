В Иркутской области суды рассмотрели 1672 протокола о нарушении самоизоляции

Всего было составлено более шести тысяч протоколов



В судебных инстанциях Иркутской области продолжают разбирать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции. На сегодняшний день рассмотрено 1672 протокола. Размер штрафов составил от одной тысячи до пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Всего с начала пандемии полицейские области составили 6252 административных протокола в отношении физических лиц за нарушение санитарных правил и противоэпидемиологических мероприятий, в том числе несоблюдение карантинных мер.



Сегодня, 27 мая, на заседании оперативного штаба врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что и владельцы бизнеса должны продолжать соблюдение требований санитарных норм.



- Обращаюсь ко всем работодателям, владельцам предприятий. Многим из вас уже разрешено работать. Проявите сознательность. Вы должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, своевременное проведение дезинфекции. Вы несёте персональную ответственность за каждого человека, который обратился к вам за услугой, пришёл в ваше учреждение, - сказал Игорь Кобзев



Кроме этого, по результатам рейдов и по итогам рассмотрения обращений граждан установлены 226 предприятий, которые в условиях неблагоприятной эпидобстановки не должны были работать.



В первую очередь, это увеселительные заведения, а также торговые точки, продающие алкогольные напитки ночью, незаконные организации, осуществляющие приём лома и отходы чёрного и цветного металла. Решения об их дальнейшей работе будут приняты в судах.





