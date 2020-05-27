 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

В Иркутской области суды рассмотрели 1672 протокола о нарушении самоизоляции

В Иркутской области суды рассмотрели 1672 протокола о нарушении самоизоляции
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего было составлено более шести тысяч протоколов

В судебных инстанциях Иркутской области продолжают разбирать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции. На сегодняшний день рассмотрено 1672 протокола. Размер штрафов составил от одной тысячи до пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всего с начала пандемии полицейские области составили 6252 административных протокола в отношении физических лиц за нарушение санитарных правил и противоэпидемиологических мероприятий, в том числе несоблюдение карантинных мер.

Сегодня, 27 мая, на заседании оперативного штаба врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что и владельцы бизнеса должны продолжать соблюдение требований санитарных норм.

- Обращаюсь ко всем работодателям, владельцам предприятий. Многим из вас уже разрешено работать. Проявите сознательность. Вы должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, своевременное проведение дезинфекции. Вы несёте персональную ответственность за каждого человека, который обратился к вам за услугой, пришёл в ваше учреждение, - сказал Игорь Кобзев

Кроме этого, по результатам рейдов и по итогам рассмотрения обращений граждан установлены 226 предприятий, которые в условиях неблагоприятной эпидобстановки не должны были работать.

В первую очередь, это увеселительные заведения, а также торговые точки, продающие алкогольные напитки ночью, незаконные организации, осуществляющие приём лома и отходы чёрного и цветного металла. Решения об их дальнейшей работе будут приняты в судах.


штраф самоизоляция коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
Происшествия, 27.05.2020
Пожар произошёл в местности Массив
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
Происшествия, 27.05.2020
Пьяный мужчина угрожал сожительнице и устроил разгром в доме
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
Происшествия, 27.05.2020
До приезда пожарных огонь сдерживали добровольцы и местные жители
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
Происшествия, 27.05.2020
У женщины ночью закончился бензин, и она остановилась на парковке  
Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто
Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто
Происшествия, 27.05.2020
Мужчина развёл костер и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания
Житель Бурятии ловил хариуса сетями
Житель Бурятии ловил хариуса сетями
Происшествия, 27.05.2020
Браконьера поймали транспортные полицейские
В Иркутске водителя наказали благодаря видео из соцсетей
В Иркутске водителя наказали благодаря видео из соцсетей
Происшествия, 27.05.2020
Молодой водитель объезжал пробку по «встречке» и проехал на запрещающий сигнал  
В Иркутске женщина организовала наркопритон
В Иркутске женщина организовала наркопритон
Происшествия, 27.05.2020
Она предоставляла для употребления наркотиков свою квартиру
Улан-удэнец помог вызвать такси женщине и обокрал её
Улан-удэнец помог вызвать такси женщине и обокрал её
Происшествия, 27.05.2020
В Улан-Удэ поймали подозреваемого в краже, на которого полиция размещала ориентировку
Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»
Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»
Происшествия, 27.05.2020
Для своего жениха из «американской армии» сельчанка брала кредиты
В Улан-Удэ у водителя за рулём случился инсульт
В Улан-Удэ у водителя за рулём случился инсульт
Происшествия, 27.05.2020
Очевидцы сперва приняли водителя за пьяного
Житель Забайкалья вырубил лиственниц на 1,6 млн рублей
Житель Забайкалья вырубил лиственниц на 1,6 млн рублей
Происшествия, 27.05.2020
Часть чурок он оставил себе, остальное продал  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^