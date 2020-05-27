Житель Бурятии ловил хариуса сетями

Браконьера поймали транспортные полицейские



Во время рейда сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего жителя Северобайкальска за незаконный вылов рыбы.



Подозреваемый был задержан на реке Тыя в районе посёлка Заречный. Мужчина сетями ловил хариуса. Общий ущерб составил более 24 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



