Браконьера поймали транспортные полицейские
Во время рейда сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего жителя Северобайкальска за незаконный вылов рыбы.
Подозреваемый был задержан на реке Тыя в районе посёлка Заречный. Мужчина сетями ловил хариуса. Общий ущерб составил более 24 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Бурятии ловил хариуса сетями
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