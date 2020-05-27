Молодой водитель объезжал пробку по «встречке» и проехал на запрещающий сигнал
Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором водитель автомобиля «Мерседес» в Иркутске грубо нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения.
На записи с автомобильного регистратора видно, как неизвестный водитель на иномарке на перекрёстке объехал транспортный поток по полосе встречного движения. При этом он проехал на «красный», а на регулируемом пешеходном переходе находились люди.
Для розыска водителя были ориентированы патрульные наряды ДПС. Вечером того же дня одним из автопатрулей был остановлен данный автомобиль. За рулём оказался 21-летний местный житель, который признался в совершённых правонарушениях.
Сотрудники ДПС составили три протокола по различным статьям кодекса об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске водителя наказали благодаря видео из соцсетей
Происшествия, Фото:
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