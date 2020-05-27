Она предоставляла для употребления наркотиков свою квартиру
С марта по май женщина предоставляла жилое помещение в Ершовском микрорайоне Иркутска для употребления наркотиков и психотропных веществ. На месте полицейские изъяли шесть использованных медицинских шприцов.
37-летняя ранее судимая уроженка Усолья-Сибирского, проживающая в Иркутске, задержана.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Женщине грозит лишения свободы на срок до четырёх лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске женщина организовала наркопритон
Происшествия, Фото:
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