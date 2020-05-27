В Иркутске женщина организовала наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

Она предоставляла для употребления наркотиков свою квартиру



С марта по май женщина предоставляла жилое помещение в Ершовском микрорайоне Иркутска для употребления наркотиков и психотропных веществ. На месте полицейские изъяли шесть использованных медицинских шприцов.



37-летняя ранее судимая уроженка Усолья-Сибирского, проживающая в Иркутске, задержана.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Женщине грозит лишения свободы на срок до четырёх лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



