Часть чурок он оставил себе, остальное продал
В полицию Чернышевского района Забайкальского края поступил звонок о незаконной рубке 186 лиственниц недалеко от села Алеур.
Выяснилось, что незаконную рубку совершил 44-летний местный житель. Во время обыска по месту его жительства изъяли автомашину «ЗИЛ-131» и бензопилу.
По предварительным данным, древесину мужчина распиливал на чурки, часть оставлял для себя, часть продавал односельчанам.
Ущерб составил 1,6 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.
Подозреваемый признался в преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Житель Забайкалья вырубил лиственниц на 1,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Семья отправилась рыбачить и погибла
Подземный толчок зафиксирован во вторник ночью
Наезд произошёл на Бабушкина
Он передал украденные документы и банковские карты через соседей
Накануне в Бурятии произошло сразу два «пьяных» ДТП с пострадавшими
«Хонда Аккорд» опрокинулась в кювет
Лес горит в Еравнинском и Баунтовском районах
В республике скончался ещё один больной трудоспособного возраста
Деньги он отобрал, заступаясь за свою супругу
Большинство жителей Бурятии никогда не пытались подкупить инспекторов ГИБДД
За сутки выявили ещё 51 больного коронавирусом
Возбуждено уголовное дело
Пенсионеру, который едва не врезался в столб, вызвали «скорую»
Молодой человек заявил, что сел пьяным на мотоцикл, так как иначе не мог добраться до дома
Происшествия, 26.05.2020
Водитель Hyundai врезался в Toyota