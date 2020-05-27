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Житель Забайкалья вырубил лиственниц на 1,6 млн рублей

Житель Забайкалья вырубил лиственниц на 1,6 млн рублей
Происшествия,  Фото:из архива
Часть чурок он оставил себе, остальное продал

В полицию Чернышевского района Забайкальского края поступил звонок о незаконной рубке 186 лиственниц недалеко от села Алеур.

Выяснилось, что незаконную рубку совершил 44-летний местный житель. Во время обыска по месту его жительства изъяли автомашину «ЗИЛ-131» и бензопилу.

По предварительным данным, древесину мужчина распиливал на чурки, часть оставлял для себя, часть продавал односельчанам.

Ущерб составил 1,6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Подозреваемый признался в преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.  
черные лесорубы
 
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