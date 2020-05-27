Парень бросил мотоцикл в овраге
Утром 25 мая в полицию обратилась 36-летняя жительница села Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии. Она рассказала, накануне вечером приехала с мужем в гости к друзьям на мотоцикле. Супруги поставили транспортное средство возле ограды и зашли в дом. Однако, выйдя через час, обнаружили его пропажу.
Собственные попытки найти мототранспорт результата не дали, и тогда люди обратились в полицию.
Мотоцикл был найден полицейскими в овраге неподалёку от места происшествия. По подозрению в угоне сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего молодого человека.
Установлено, что мотоцикл он угнал, чтобы покататься. Но не смог завести и бросил его в овраге, планируя вернуться позже.
Ранее он не был судим.
За неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии юноша угнал мотоцикл, не смог завести и выбросил
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