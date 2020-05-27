В Бурятии огонь едва не перешёл на посёлок

Из-за перехлёста проводов произошёл крупный пожар вблизи райцентра
В Бурятии спасли от огня посёлок Таксимо – райцентр Муйского района.
Вчера, 26 мая, совместными усилиями пожарных, лесников и работников администрации Муйского района удалось ликвидировать возгорание травы и мусора в Таксимо, угрожавшее переходом огня на жилые дома.
Накануне в посёлке из-за порывистого ветра произошёл перехлёст проводов линии электропередач, приведший к короткому замыканию и падению искр на сухую траву. Из-за этого и вспыхнул пожар.
На момент прибытия пожарных горел строительный мусор и трава на большой площади. Из-за сложных погодных условий была угроза распространения огня на рядом находящиеся дома.
Благодаря слаженным действиям людей загорание сухой травы и мусора было оперативно ликвидировано на площади 1000 кв. м., сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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