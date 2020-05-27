В Иркутской области утонули родители с семилетней дочерью

Семья отправилась рыбачить и погибла
25 мая жители села Чикан Жигаловского района Иркутской области – супруги с семилетней дочерью – уехали рыбачить на лодке. Они отправились в район старой фермы, что в двух километрах выше по течению реки Тутура.
Когда семья не вернулась в назначенное время, родственники забили тревогу.
На поиски были направлены сотрудники 48 пожарно-спасательной части, полиции, представители администрации Жигаловского района.
Утром 26 мая тела погибших были найдены.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
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Происшествия, Фото:
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