В Иркутской области утонули родители с семилетней дочерью

Семья отправилась рыбачить и погибла



25 мая жители села Чикан Жигаловского района Иркутской области – супруги с семилетней дочерью – уехали рыбачить на лодке. Они отправились в район старой фермы, что в двух километрах выше по течению реки Тутура.



Когда семья не вернулась в назначенное время, родственники забили тревогу.



На поиски были направлены сотрудники 48 пожарно-спасательной части, полиции, представители администрации Жигаловского района.



Утром 26 мая тела погибших были найдены.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области



