В Бурятии вновь произошло землетрясение

Подземный толчок зафиксирован во вторник ночью
Подземный толчок зафиксирован в Муйском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
По оперативным данным, землетрясение произошло во вторник в 22:56 по местному времени в точке с координатами 56.12 градусов северной широты, 113.92 восточной долготы. Энергетический класс 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3.
- Эпицентр находился вблизи точки, где с 19 мая было зафиксировано пять подземных толчков. Это горная местность в 28 км юго-восточнее посёлка Северомуйск, рядом с которым находится самый протяжённый в РФ Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) Транссиба, - уточняет «Интерфакс».
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Происшествия, Фото:
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