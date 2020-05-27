В Бурятии вновь произошло землетрясение

Подземный толчок зафиксирован во вторник ночью



Подземный толчок зафиксирован в Муйском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.



По оперативным данным, землетрясение произошло во вторник в 22:56 по местному времени в точке с координатами 56.12 градусов северной широты, 113.92 восточной долготы. Энергетический класс 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3.



- Эпицентр находился вблизи точки, где с 19 мая было зафиксировано пять подземных толчков. Это горная местность в 28 км юго-восточнее посёлка Северомуйск, рядом с которым находится самый протяжённый в РФ Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) Транссиба, - уточняет «Интерфакс».

