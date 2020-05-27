Лес горит в Еравнинском и Баунтовском районах
За прошедшие сутки в Бурятии тушили семь лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах на общей площади 189 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
С огнём боролись 170 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники.
Четыре лесных пожара в Джидинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах ликвидированы, ещё один пожар в Читинском лесничестве минобороны Еравнинского района локализован.
На утро 27 мая продолжается тушение двух лесных пожаров в Еравнинском и Баунтовском районах. Также продолжается дотушивание локализованного очага.
Кроме того, на территории Баунтовского и Муйского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся три термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Тарбагатайском районе местные жители и лесники отстояли лес от огня.
В Бурятии действуют два лесных пожара
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