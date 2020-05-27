Улан-удэнец выкинул в реку украденные деньги

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Деньги он отобрал, заступаясь за свою супругу



Днём 24 мая в полицию обратился 60-летний житель Советского района Улан-Удэ. Он сообщил, что неизвестный избил его на улице и украл из кармана брюк 12 тысяч рублей.



Выяснилось, что поздно вечером 23 мая горожанин распивал спиртное со своим знакомым. Когда мужчина собрался домой, у него завязался конфликт с соседкой приятеля. Повздорив с ней, он продолжил путь. Однако по дороге 60-летнего улан-удэнца догнал супруг участницы перепалки и нанёс побои.



Потерпевший упал. Нападавший, заметив, что в кармане его брюк есть деньги, украл их.



По «горячим следам» подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. 31-летний улан-удэнец пояснил полицейским, что желая избежать уголовной ответственности, выбросил все деньги в реку.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение средней тяжести вреда здоровью. Следствие продолжается, сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.

