В Бурятии перестали давать взятки на дорогах

Большинство жителей Бурятии никогда не пытались подкупить инспекторов ГИБДД



Автомобильный портал «Дром» провёл опрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?» По результатам него 91% жителей Бурятии не дают или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника дорожной полиции.



Ни разу не давали взятку Госавтоинспектору 66% жителей республики Бурятия, 25% – очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант «на днях» выбрали 4%, «в прошлом году» – 2%, у ответов «2-3 года назад» и «в этом году» по 1%.



В целом по стране ситуация схожа – 84% россиян выбрали вариант «не давал ни разу» или «очень давно». Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов, это почти в 3 раза больше, чем в среднем по России, выбрали вариант ответа «на днях». В Камчатском крае и Амурской области напротив, никогда не давали взятки 72 и 70% соответственно.



Подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания нарушителю предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.





