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В Бурятии перестали давать взятки на дорогах

В Бурятии перестали давать взятки на дорогах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство жителей Бурятии никогда не пытались подкупить инспекторов ГИБДД

Автомобильный портал «Дром» провёл опрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?» По результатам него 91% жителей Бурятии не дают или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника дорожной полиции.

Ни разу не давали взятку Госавтоинспектору 66% жителей республики Бурятия, 25% – очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант «на днях» выбрали 4%, «в прошлом году» – 2%, у ответов «2-3 года назад» и «в этом году» по 1%.

В целом по стране ситуация схожа – 84% россиян выбрали вариант «не давал ни разу» или «очень давно». Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов, это почти в 3 раза больше, чем в среднем по России, выбрали вариант ответа «на днях». В Камчатском крае и Амурской области напротив, никогда не давали взятки 72 и 70% соответственно.

Подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания нарушителю предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.


ГИБДД взятка
 
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