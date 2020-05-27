Большинство жителей Бурятии никогда не пытались подкупить инспекторов ГИБДД
Автомобильный портал «Дром» провёл опрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?» По результатам него 91% жителей Бурятии не дают или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника дорожной полиции.
Ни разу не давали взятку Госавтоинспектору 66% жителей республики Бурятия, 25% – очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант «на днях» выбрали 4%, «в прошлом году» – 2%, у ответов «2-3 года назад» и «в этом году» по 1%.
В целом по стране ситуация схожа – 84% россиян выбрали вариант «не давал ни разу» или «очень давно». Чаще всего водители дают взятки в республике Саха (Якутия). Здесь 11,3% респондентов, это почти в 3 раза больше, чем в среднем по России, выбрали вариант ответа «на днях». В Камчатском крае и Амурской области напротив, никогда не давали взятки 72 и 70% соответственно.
Подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания нарушителю предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.
В Бурятии перестали давать взятки на дорогах
Происшествия, Фото:
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