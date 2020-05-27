Возбуждено уголовное дело
Днём 23 мая в полицию Северобайкальска обратилась 20-летняя девушка. Она пояснила, что накануне потеряла банковскую карту, после чего со счёта пропало около пяти тысяч рублей.
Вскоре полицейские выяснили, что карту подобрала 59-летняя местная жительница. Женщина была установлена по записям с камер видеонаблюдения в магазине. Там она расплатилась найденной картой за продукты - карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.
Банковскую карту у неё изъяли.
За кражу денежных средств со счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии заплатила за продукты найденной картой
Происшествия, Фото:
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