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Жительница Бурятии заплатила за продукты найденной картой

Жительница Бурятии заплатила за продукты найденной картой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Днём 23 мая в полицию Северобайкальска обратилась 20-летняя девушка. Она пояснила, что накануне потеряла банковскую карту, после чего со счёта пропало около пяти тысяч рублей.

Вскоре полицейские выяснили, что карту подобрала 59-летняя местная жительница. Женщина была установлена по записям с камер видеонаблюдения в магазине. Там она расплатилась найденной картой за продукты - карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.

Банковскую карту у неё изъяли.

За кражу денежных средств со счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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