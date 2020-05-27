Жительница Бурятии заплатила за продукты найденной картой

Возбуждено уголовное дело



Днём 23 мая в полицию Северобайкальска обратилась 20-летняя девушка. Она пояснила, что накануне потеряла банковскую карту, после чего со счёта пропало около пяти тысяч рублей.



Вскоре полицейские выяснили, что карту подобрала 59-летняя местная жительница. Женщина была установлена по записям с камер видеонаблюдения в магазине. Там она расплатилась найденной картой за продукты - карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.



Банковскую карту у неё изъяли.



За кражу денежных средств со счёта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

