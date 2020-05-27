В Улан-Удэ стало плохо водителю, который избежал ДТП









Около 12 часов ночи на улице Трубачеева в Улан-Удэ чудом избежали попадания в аварию «Тойота Калдина» и «Тойота Виста»По предварительной информации, водитель «Калдины» поворачивал во двор дома по улице Трубачеева, 69. По главной дороге двигалась «Виста» под управлением 64-летнего пенсионера. Увидев, что вторая машина сворачивает, пенсионер начал резкое торможение.Водитель «Калдины» успел проскочить перед «Вистой». Но автомобиль, за рулём которого был пенсионер, уже потерял управление. «Тойота Виста» выехала с проезжей части, где едва не врезалась в столб.Хоть ДТП удалось избежать, пенсионеру стало плохо от нервного напряжения. Пожилой мужчина вышел из машины и сел у того самого столба. На место пришлось вызывать «скорую помощь».