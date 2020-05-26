В Улан-Удэ произошло ДТП у рынка «Динамо»

Водитель Hyundai врезался в Toyota
Сегодня около 10 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ, возле автомобильного рынка «Динамо» произошло небольшое ДТП.
Ехавший в среднем ряду в направлении центра города водитель Hyundai Terracan врезался в Toyota Premio. Всё произошло после пешеходного перехода. От удара на легковушке сзади осталась вмятина.
Никто из водителей не пострадал.
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