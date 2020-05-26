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В Бурятии уже сожгли леса на 53 млн рублей

В Бурятии уже сожгли леса на 53 млн рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
За уничтожение лесных насаждений возбуждено 18 уголовных дел

С начала пожароопасного периода в Бурятии по фактам уничтожения и повреждения лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнём возбуждено 18 уголовных дел. Ущерб от совершенных преступлений превысил 53 млн. рублей.

Несоблюдение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнём остаются основными причинами природных пожаров на территории республики, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Евгений Попов, по результатам расследования по трём уголовным делам в Еравнинском и Хоринском районах установлены виновные лица. Подозреваемые признали свою вину и в содеянном раскаялись, в двух случаях возместили причинённый ущерб. За совершение преступлений им грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

МЧС напоминает о действии в регионе особого противопожарного режима. Людям необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, запрещено использование открытого огня, как в лесу, так и на территории населённых пунктов.

Информацию о нарушении правил пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на телефон доверия ГУ МЧС по Бурятия – 8(3012) 39-99-99.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары
 
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