Она закупала таблетки для похудения, содержащие в своём составе сибутрамин
32-летняя жительница Иркутской области обвиняется в совершении 37 эпизодов преступлений по статье «Контрабанда и сбыт сильнодействующих веществ», а также «Легализация денежных средств».
По данным следствия, в 2019 году обвиняемая закупала за пределами России таблетки для похудения, содержащие в своём составе сильнодействующее вещество сибутрамин. После совершения контрабанды она продавала таблетки местному населению. На вырученные средства женщина покупала иностранную валюту для придания им правомерного вида владения.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Жительницу Иркутской области будут судить за контрабанду опасных таблеток
Происшествия, Фото:
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