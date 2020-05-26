Жительницу Иркутской области будут судить за контрабанду опасных таблеток

Она закупала таблетки для похудения, содержащие в своём составе сибутрамин



32-летняя жительница Иркутской области обвиняется в совершении 37 эпизодов преступлений по статье «Контрабанда и сбыт сильнодействующих веществ», а также «Легализация денежных средств».



По данным следствия, в 2019 году обвиняемая закупала за пределами России таблетки для похудения, содержащие в своём составе сильнодействующее вещество сибутрамин. После совершения контрабанды она продавала таблетки местному населению. На вырученные средства женщина покупала иностранную валюту для придания им правомерного вида владения.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

