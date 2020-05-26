Столкнулись мотоцикл и «Ниссан»
25 мая около 15 часов в Куйтунском районе Иркутской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы двое подростков.
Предварительно установлено, что 15-летний водитель мотоцикла «Рейсер» не убедился в безопасности маневра при повороте налево и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан».
В результате ДТП сам юный водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы. Они были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка на мотоцикле
Происшествия, Фото:
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