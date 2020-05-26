Неизвестные подожгли баню
Поджог послужил причиной пожара в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии 25 мая.
На момент прибытия пожарных строение горела наружная стена бани и кровли на общей площади 10 кв.метров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в двух районах Бурятии неизвестные подожгли жилые дома.
В Бурятии произошёл очередной поджог
Происшествия, Фото:
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