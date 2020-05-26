Накануне шесть жителей Иркутской области стали жертвами мошенников
В общей сложности они потеряли свыше 400 тысяч рублей. В каждом случае аферисты звонили с телефонных номеров, определяемых как стационарные номера Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Людям сообщали о том, что звонящие работают в крупном банке и получили данные о том, что неизвестные преступники пытаются снять с их счета деньги. Единственно возможный способ сохранить сбережения, озвучиваемый мошенниками, – это якобы блокировка карты и последовательное выполнение инструкции сотрудника банка. В ходе диалога граждане добровольно сообщали все персональные данные, а также коды, приходящие в смс-сообщениях.
Именно по такой схеме имеющихся средств лишился 40-летний сборщик мебели из Усолья-Сибирского (90 тыс. рублей), 28-летний специалист сети супермаркетов в Иркутске (33 тыс. рублей), 54-летняя медсестра одной из больниц областного центра (21 тыс. рублей), 66-летняя пенсионерка из г. Свирска (11 тыс. рублей), 42-летняя санитарка Дома малютки г. Черемхово (100 тыс.рублей), а также 42-летний водитель деревообрабатывающего предприятия в Усть-Илимске (150 тыс. рублей).
Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники банка не звонят своим клиентам под такими предлогами и не требуют сообщить сведения. Это могут делать только мошенники.
В Иркутской области жертвами мошенников стали сборщик медали, медсестра и водитель
Происшествия, Фото:
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