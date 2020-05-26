В Бурятии сгорели баня, летняя кухня, сарай и туалет

По причине неосторожного обращения с огнём в Заиграевском районе накануне произошли два пожара на территории частных домохозяйств



В Новоильинске на момент прибытия пожарных полностью горели тепляк и баня. В результате полностью уничтожены надворные постройки на общей площади 24 кв.м.



В селе Онохой также горели надворные постройки.



На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели баня, летняя кухня, сарай, туалет и забор. Существовала угроза распространения огня на дом. В результате пожара уничтожены постройки на общей площади 37 кв.м., повреждены конструкции летней кухни на общей площади 21 кв.м.



Пожарные предотвратили переход огня на жилой дом, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







