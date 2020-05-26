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В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом

В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тушение огня осложнялось порывистым ветром

Предположительно, по причине шалости с огнём детей 26 мая произошёл крупный пожар в селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии. Ввиду значительного удаления пожарной части на место первой прибыла добровольная пожарная команда. На момент её прибытия горел жилой дом и надворные постройки, существовала угроза перехода огня на соседние дома и постройки.

Добровольные пожарные сдерживали огонь до прибытия основных сил пожарной охраны. Тушение огня осложнялось порывистым ветром.

В результате пожара пострадали три соседствующие домохозяйства. Один жилой дом уничтожен, сгорели также надворные постройки. Повреждена стена двухквартирного дома. Пожарные не допустили перехода огня на два жилых дома.

Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников.

26 мая в Бурятии зарегистрировано 19 пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой ночью сгорела крыша многоквартирного дома в Улан-Удэ.

пожар
 
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