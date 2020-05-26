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В Бурятии вальщик леса спилил больше, чем разрешили

В Бурятии вальщик леса спилил больше, чем разрешили
Происшествия,  Фото:из архива
Преступление мужчина совершил в сентябре прошлого года

В Кяхтинском районе Бурятии полицейские в участковом лесничестве в 12 километрах от села Тамир выявили незаконную рубку леса. Задержан подозреваемый – ранее судимый 54-летний житель села Дунгуй.

В сентябре 2019 года работая вальщиком леса, он спилил около 12 кубометров неклеймёной лиственницы, не предназначенной для заготовки. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 160 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты бензопила и автомашина с прицепом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.

черные лесорубы
 
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