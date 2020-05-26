Мужчина планировал доехать до приятеля
В Чите в ночь на 19 мая водитель автомашины «ГАЗ-31105» не справился с управлением и врезался в киоск, после чего сбежал. Полицейские выяснили, что машину мужчина угнал.
Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя посёлка Застепь. Как выяснилось, пьяный мужчина сломал стекло в двери, проник в салон, повредив замок зажигания и завёл автомобиль. На угнанном авто он хотел доехать до своего приятеля.
На следующую ночь он пытался угнать автомобиль «Тойота Калдина», стоящую во дворе другого дома. Однако на этот раз не смог завести машину и скрылся.
По факту угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность задержанного к другим имущественным преступлениям, в том числе, угонам. Сотрудники полиции поместили мужчину в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец врезался в киоск на угнанной «Волге»
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