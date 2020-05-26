В Бурятии пьяный пациент хулиганил в обсерваторе

В Бурятии произошёл очередной инцидент в обсерваторе. Общественный порядок был нарушен в обсерваторе, развёрнутом в санитарном лагере «Байкальский Бор» в селе Ярцы Прибайкальского района. Об этом сообщили в республиканском оперштабе со ссылкой на МВД по Бурятии.
Нарушитель – 45-летний житель Бурятии, уроженец Иволгинского района. Он 9 мая прибыл из Якутии, где находился на заработках. Постановлением главного государственного санитарного врача Бурятии вахтовику с 9 по 22 мая было предписано находиться под непрерывным медицинским наблюдением в условиях обсерватора, соблюдая режим изоляции.
15 мая мужчина самовольно покинул место изоляции. Он спустился с балкона второго этажа и отправился гулять по территории, прилегающей к учреждению.
Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники полиции, несущие охрану общественного порядка на территории обсерватора. Его препроводили в учреждение и передали медикам.
По словам нарушителя, спиртное он взял у незнакомца за оградой, попросив купить ему алкоголь.
В присутствии медперсонала и правоохранителей нетрезвый гражданин выражался нецензурной бранью. Он мешал работе медиков, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить не реагировал. В оперштабе отмечают, что полицейские находились в «зелёной зоне», дальнейший доступ в помещение для них запрещён.
Лишь после ряда замечаний неспокойный мужчина вернулся в свою комнату изоляции.
От освидетельствования на состояние опьянения пациент отказался.
Сотрудники полиции возбудили на гражданина административные расследования по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
23 мая, когда пациент вышел из обсерватора, полицейские составили на нарушителя административные протоколы. В тот же день Прибайкальским районным судом он признан виновным в совершении правонарушений. Ему назначены штрафы в размере 15 тысяч и 1,5 тысяч рублей соответственно.
В присутствии медперсонала и правоохранителей нетрезвый гражданин выражался нецензурной бранью. Он мешал работе медиков, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить не реагировал. В оперштабе отмечают, что полицейские находились в «зелёной зоне», дальнейший доступ в помещение для них запрещён.
Лишь после ряда замечаний неспокойный мужчина вернулся в свою комнату изоляции.
От освидетельствования на состояние опьянения пациент отказался.
Сотрудники полиции возбудили на гражданина административные расследования по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
23 мая, когда пациент вышел из обсерватора, полицейские составили на нарушителя административные протоколы. В тот же день Прибайкальским районным судом он признан виновным в совершении правонарушений. Ему назначены штрафы в размере 15 тысяч и 1,5 тысяч рублей соответственно.
Как сообщал Байкал-Daily», 7 мая в обсерваторе в Прибайкальском районе буянил ещё один пьяный вахтовик. 44-летний мужчина вёл себя агрессивно, матерился и даже толкнул медработника.
Громкий инцидент произошёл в мае в ещё одном обсерваторе, на этот раз в Сотниково. Гражданин Китая напал на медсестёр, матеря их и обкидывая камнями. Девушкам пришлось убегать по лесу прямо в защитных костюмах. После произошедшего было возбуждено уголовное дело, им занимаются следователи Следственного комитета. После этого ЧП в Бурятии заявили, что охрана обсерваторов усилена.