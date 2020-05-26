 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

В Бурятии пьяный пациент хулиганил в обсерваторе

В Бурятии пьяный пациент хулиганил в обсерваторе
Происшествия, 
Нарушитель порядка в обсерваторе самовольно спустился с балкона второго этажа

В Бурятии произошёл очередной инцидент в обсерваторе. Общественный порядок был нарушен в обсерваторе, развёрнутом в санитарном лагере «Байкальский Бор» в селе Ярцы Прибайкальского района. Об этом сообщили в республиканском оперштабе со ссылкой на МВД по Бурятии.

Нарушитель – 45-летний житель Бурятии, уроженец Иволгинского района. Он 9 мая прибыл из Якутии, где находился на заработках. Постановлением главного государственного санитарного врача Бурятии вахтовику с 9 по 22 мая было предписано находиться под непрерывным медицинским наблюдением в условиях обсерватора, соблюдая режим изоляции.

15 мая мужчина самовольно покинул место изоляции. Он спустился с балкона второго этажа и отправился гулять по территории, прилегающей к учреждению.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники полиции, несущие охрану общественного порядка на территории обсерватора. Его препроводили в учреждение и передали медикам. 

По словам нарушителя, спиртное он взял у незнакомца за оградой, попросив купить ему алкоголь.

В присутствии медперсонала и правоохранителей нетрезвый гражданин выражался нецензурной бранью. Он мешал работе медиков, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить не реагировал. В оперштабе отмечают, что полицейские находились в «зелёной зоне», дальнейший доступ в помещение для них запрещён.

Лишь после ряда замечаний неспокойный мужчина вернулся в свою комнату изоляции.

От освидетельствования на состояние опьянения пациент отказался.

Сотрудники полиции возбудили на гражданина административные расследования по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

23 мая, когда пациент вышел из обсерватора, полицейские составили на нарушителя административные протоколы. В тот же день Прибайкальским районным судом он признан виновным в совершении правонарушений. Ему назначены штрафы в размере 15 тысяч и 1,5 тысяч рублей соответственно. 

 

Как сообщал Байкал-Daily», 7 мая в обсерваторе в Прибайкальском районе буянил ещё один пьяный вахтовик. 44-летний мужчина вёл себя агрессивно, матерился и даже толкнул медработника.

Громкий инцидент произошёл в мае в ещё одном обсерваторе, на этот раз в Сотниково. Гражданин Китая напал на медсестёр, матеря их и обкидывая камнями. Девушкам пришлось убегать по лесу прямо в защитных костюмах. После произошедшего было возбуждено уголовное дело, им занимаются следователи Следственного комитета. После этого ЧП в Бурятии заявили, что охрана обсерваторов усилена.

коронавирус хулиганство обсерватор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинеу врезался в киоск на угнанной «Волге»
Читинеу врезался в киоск на угнанной «Волге»
Происшествия, 26.05.2020
Мужчина планировал доехать до приятеля
В Бурятии пьяный пациент хулиганил в обсерваторе
В Бурятии пьяный пациент хулиганил в обсерваторе
Происшествия, 26.05.2020
Нарушитель порядка в обсерваторе самовольно спустился с балкона второго этажа
В Бурятии впервые умер больной с коронавирусом трудоспособного возраста
В Бурятии впервые умер больной с коронавирусом трудоспособного возраста
Происшествия, 26.05.2020
Врачи долгое время боролись за жизнь 61-летнего пациента
Житель Бурятии прятался от полиции в землянке на Байкале
Житель Бурятии прятался от полиции в землянке на Байкале
Происшествия, 26.05.2020
Личность вора быстро вычислили, но долго не могли поймать
В Бурятии подросток украл аккумуляторы, магнитолу и подсветку номера
В Бурятии подросток украл аккумуляторы, магнитолу и подсветку номера
Происшествия, 26.05.2020
Вор перелез ночью в ограду, где стояла незапертая машина
В цехе Иркутского хлебозавода произошёл пожар
В цехе Иркутского хлебозавода произошёл пожар
Происшествия, 26.05.2020
Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось разбирать стену
В Бурятии вора поймали из-за его плохой спортивной формы
В Бурятии вора поймали из-за его плохой спортивной формы
Происшествия, 26.05.2020
Молодому человеку стал непреодолимым препятствием забор
В Шелехове из окутанного дымом подъезда спасли семь человек
В Шелехове из окутанного дымом подъезда спасли семь человек
Происшествия, 26.05.2020
В многоквартирном доме загорелись электрощитовые
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
Происшествия, 26.05.2020
За одни только сутки выявили почти 60 новых заражённых
В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома
В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома
Происшествия, 26.05.2020
Крупный пожар произошёл на улице Пищевая этой ночью
Улан-удэнец, которого прохожие приняли за пьяного, умер на улице
Улан-удэнец, которого прохожие приняли за пьяного, умер на улице
Происшествия, 26.05.2020
Мужчину, которого ударили топором по голове, могли спасти, но прохожим было всё равно
В Иркутской области «накрыли» два игорных клуба
В Иркутской области «накрыли» два игорных клуба
Происшествия, 26.05.2020
Изъято 16 единиц игрового оборудования
В Бурятии работник украл отрезки рельс
В Бурятии работник украл отрезки рельс
Происшествия, 26.05.2020
Суд учёл, что у вора на иждивении двое несовершеннолетних детей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^